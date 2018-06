Ariana Grande e Pete Davidson è ufficiale: ormai fanno coppia fissa. La pop star nativa di Boca Raton e l’attore comico di Staten Island hanno deciso di non nascondersi più. Anche per evitare che, con il passare delle settimane, la macchina del gossip a stelle e strisce finisca per invadere la loro sfera personale. Sia Ariana Grande che Pete Davidson hanno condiviso alcune immagini su Instagram, foto-social che li ritraggono insieme.

LOS ANGELES- Ariana Grande e Pete Davidson allo scoperto. Ormai fanno coppia ufficialmente e, non a caso, iniziano ad apparire le prime fotografie sul profilo Instagram di entrambi. Ariana Grande e Pete Davidson appaiono raggianti nelle immagini condivise con i rispettivi fans. Come si spiega questa “accelerazione” in pubblico? Probabilmente, essendo entrambi star dello (show-biz), conoscono bene gli effetti negativi di gossip, rumors e indiscrezioni che si alternano per settimane. Uscire allo scoperto, immediatamente, era forse la strategia più efficace per silenziare il “Wild Gossip“. Nella fotografia pubblicata da Pete Davidson si legge in didascalia: “The chamber of secrets has been opened“.

Ariana Grande ed i retroscena della separazione con Mac Miller. All’indomani della fine del fidanzamento, tra (Ariana Grande e Mac Miller), sui social network la pop star di Boca Raton era stata oggetto di qualche critica da parte di uno sparuto gruppo di fans. Con una certa sorpresa, Ariana Grande aveva sfruttato un “tweet” poco tenero nei suoi confronti per spiegare la situazione. Anche con dettagli. In pratica, Ariana Grande in maniera non convenzionale ha esposto pubblicamente le sue ragioni, le motivazioni di base che l’avrebbero portata a separarsi da Mac Miller. Numerose e profonde le differenze che dividevano i due ex fidanzati, in particolar modo per ciò che concerne lo (stile di vita). La fine dell’unione sentimentale tra Mac Miller e Ariana Grande era giunta inaspettata. In occasione di eventi pubblici e nelle (foto su Instagram), la pop star statunitense ed il rapper apparivano uniti ed affiatati. In ogni caso, le dichiarazioni su Twitter di Ariana Grande sgonfiavano qualsiasi chance di ipotetica riconciliazione.

Resources Ariana Grande | Il profilo ufficiale (Instagram-New Photos) di Ariana Grande. Il profilo ufficiale Instagram di (Pete Davidson). Una report news di (E! Online). Una (Video News) sulla partenership tra la pop star e la Reebok è presente sul canale ufficiale Video YouTube di “Splash News”. Ariana Grande non si limita solo ad un impegno nelle sue attività professionali: Ariana Grande sin da giovanissima è infatti coinvolta anche in iniziative a sfondo prettamente sociale e comitati per eventi che si occupano di beneficenza.

Ariana Grande su Instagram e news 2018. Numerose le curiosità della biografia di Ariana Grande. Ariana Grande ha creato il suo nome artistico attingendo al cognome della madre: da un punto di vista formale, anagraficamente, presenta il doppio cognome con anche quello paterno, “Butera”.

Ariana Grande e le origini di un fenomeno . Fans di Ariana Grande non solo americani ed europei: la varietà di lingue e idiomi che si registrano nei commenti a margine delle ( foto-social ) offrono una visuale di come la cantante rappresenti un fenomeno globale. Ariana Grande infatti, almeno a giudicare dalle foto su Instagram degli ultimi mesi, accentua maggiormente la condivisione di fotografie di natura musicale e professionale in genere, centellinando invece gli ( scatti fotografici ) più personali.

. Fans di Ariana Grande non solo americani ed europei: la varietà di lingue e idiomi che si registrano nei commenti a margine delle ( ) offrono una visuale di come la cantante rappresenti un fenomeno globale. Ariana Grande infatti, almeno a giudicare dalle foto su Instagram degli ultimi mesi, accentua maggiormente la condivisione di fotografie di natura musicale e professionale in genere, centellinando invece gli ( ) più personali. Ariana Grande su Instagram. In ogni caso, insieme alla collega Selena Gomez, Ariana Grande rappresenta un fenomeno in forte ascesa nel mondo dello spettacolo contemporaneo: intrattenimento, musica e comunicazione social finiscono per fondersi in un unico schema. Il profilo ufficiale Instagram di Ariana Grande è il secondo al mondo con il maggior numero di followers. Parliamo di contributi multimediali sui social che ottengono una visibilità esponenziale, non fosse altro per il seguito di cui gode Ariana Grande sui new media.

In ogni caso, insieme alla collega Selena Gomez, Ariana Grande rappresenta un fenomeno in forte ascesa nel mondo dello spettacolo contemporaneo: intrattenimento, musica e comunicazione social finiscono per fondersi in un unico schema. Il profilo ufficiale Instagram di Ariana Grande è il secondo al mondo con il maggior numero di followers. Parliamo di contributi multimediali sui social che ottengono una visibilità esponenziale, non fosse altro per il seguito di cui gode Ariana Grande sui new media. Ariana Grande oltre le canzoni. Ad eccezione della collega cantante Selena Gomez, capolista del ranking Instagram, Ariana Grande è la (star dello spettacolo) che in assoluto è seguita dal maggior numero di followers. Al conteggio del 2 ottobre 2017, il numero di fans che seguono gli aggiornamenti fotografici di Ariana Grande su Instagram sono nell’ordine di 117 milioni di persone.

Ariana Grande su Vevo YouTube | Il canale ufficiale (Video YouTube “Vevo”) di Ariana Grande. Sul portale di condivisione filmati, Ariana Grande ha inserito nel tempo numerosi contributi in audio e video. In totale, sul canale ufficiale YouTube della cantante, sono iscritti milioni di fans che seguono costantemente gli aggiornamenti in musica ed immagini.

Sua altezza social Ariana Grande | Non è solo lo spirito stacanovista di Ariana Grande. La pop star statunitense originaria della Florida ha mostrato, nel corso degli anni della sua progressiva affermazione, una strategia professionale ben precisa. Che si riassume in un ideale motto: “Music First”. Ovvero, Ariana Grande si sente essenzialmente e soprattutto una cantante, un’artista musicale. Ovviamente, essendo anche una star dell’intrattenimento di popolarità planetaria, Ariana Grande non si esime dal farsi coinvolgere da attività collaterali. Fashion Style ad esempio. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come, a differenza di altre colleghe pop star di “High Level”, Ariana Grande tenda a profondere la maggior parte delle sue energie nel comparto musicale. (Report News).

Ariana Grande e i segreti del suo successo | Ariana Grande, 207 milioni di applausi. E’ la cifra che sintetizza il “magic number” della cantante statunitense originaria della Florida. Sono infatti 207 milioni circa i followers e i fans che seguono la pop star di Boca Raton su Twitter, Facebook ed Instagram. Numeri da brivido, che offrono la dimensione della celebrità planetaria di Ariana Grande. Questo spiega, con buona approssimazione, come mai Ariana Grande tenda a centellinare le sue apparizioni televisive negli ultimi anni. Rare se rapportate a quelle di molte altre sue colleghe pop star di prima fascia. Semplicemente: con quei numeri social a disposizione, Ariana Grande non ha una reale necessità di visibilità. (Report News).

Ariana Grande e Dua Lipa | Se Ariana Grande dall’inizio del 2018 non ha più aggiornato la sua bacheca di Instagram, una foto delle due pop star insieme è apparsa invece sul profilo Instagram di Dua Lipa. Ciò che ha aperto ad un ventaglio di ipotesi, soprattutto di carattere squisitamente discografico. Dua Lipa e Ariana Grande canteranno insieme? Da tempo rumors insistenti reputano come probabile una collaborazione tra Dua Lipa e Ariana Grande, partnership musicale che se effettivamente si concretizzasse aprirebbe a nuovi ed inediti scenari nella musica pop contemporanea. Soprattutto nel target delle fasce giovanili di pubblico, dove sia Ariana Grande che Dua Lipa rappresentano una punta dell’iceberg. (Report News).