Rihanna e Hassan Jameel, spifferi e indiscrezioni. Il 2018 potrebbe essere l’anno delle sue nozze? Ad intermittenza, rispuntano le voci inerenti un possibile matrimonio tra il miliardario saudita e la pop star barbadiana. Unica certezza: l’unione sentimentale tra i due fidanzati prosegue a gonfie vele. Rihanna, giunta all’età di 30 anni, si trova in una fase della sua vita particolarmente positiva. Sia nella sfera personale oltre che professionale.

Rihanna e Hassan Jameel stanno progettando il matrimonio? Ad inizio maggio si sono nuovamente diffuse indiscrezioni sull’argomento. I mass media anglosassoni rilanciano, ad intermittenza, l’ipotesi di nozze tra il miliardario saudita e la pop star originaria delle Isole Barbados. L’unione sentimentale tra i due fidanzati appare quanto mai solida. Se da un lato Rihanna tiene le “carte coperte” sul suo fidanzamento, evitando di alimentare gossip e rumors, i retroscena offrirebbero elementi più specifici. Rihanna ritiene Hassan Jameel il suo “principe azzurro“, l’uomo giusto con cui passare il resto della sua vita: diverse confidenze in tal senso agli amici più stretti.

Perché Rihanna negli ultimi mesi sembra concentrata in settori paralleli a quelli inerenti la discografia? L’ampliamento dei suoi confini professionali, oltre la musica e le canzoni, viene valutato positivamente dagli addetti ai lavori. Il salto di qualità, nell’ambito del fashion style, è avvenuto alla fine del 2017. (Rihanna) ha lanciato la sua linea di cosmetici Fenty Beauty. Lei stessa, oltre ad altre modelle professioniste, si è prestata sin dagli esordi nel ruolo di testimonial. Come le (fotografie su Instagram) hanno messo in risalto da tempo, pur non rinunciando alla sua tendenza verso il casual style, Rihanna sembra aver ulteriormente affinato il suo stile e parametro di eleganza. E non casualmente, Rihanna in questa sua evoluzione verso la moda “High Level“, decide sempre più spesso di indossare abbigliamento di stilisti italiani. Collaborazioni episodiche tra Rihanna e celebri brand di moda, oltre che per le più famose riviste del settore. Non solo per via della sua popolarità di pop star internazionale e le indiscutibili doti estetiche. Rihanna mostrò immediatamente di non aver nulla da invidiare a (modelle) professioniste. Una seconda passione, che nel tempo si è trasformata in una vera e propria attività collaterale per Rihanna.

Resources Rihanna | Il servizio, con dettagli e retroscena, riguardo i presunti progetti di matrimonio tra Rihanna e Hassan Jameel, sono presenti sull’edizione on line di (Hollywood Life). Il profilo ufficiale su (Instagram-New Photos) di Rihanna. Al suo attivo attualmente oltre 57 milioni di followers. La celebre cantante caraibica è tra le star della musica con il maggior numero di followers sul popolare social network di condivisione fotografica.

Rihanna news 2018 e aggiornamenti dalle foto su Instagram. Giunta all’età di 30 anni, Rihanna sta allargando i suoi orizzonti professionali. Negli ultimi diciotto mesi infatti, “RiRi”, ha deciso di farsi coinvolgere maggiormente nel fashion style e nelle partecipazioni di film al cinema. Di certo Rihanna resta una delle celebrità planetarie anche nel 2018. La pagina Wikipedia di Rihanna è tra le più visitate al mondo.

Rihanna, il film permanente di una star . La cantante barbadiana resta tra le “Web Influencer” del pianeta con il maggior numero di followers: attualmente ha superato la soglia dei cinquanta milioni di fans che la seguono quotidianamente. Di certo anche un semplice abito o look, mostrato su Instagram dalla cantante, ha ottime chance di diventare immediatamente di tendenza. E’ la coniugazione tra comunicazione global, ( immagini ) e fashion style: una formula che Rihanna riesce a ricalcare alla perfezione.

. La cantante barbadiana resta tra le “Web Influencer” del pianeta con il maggior numero di followers: attualmente ha superato la soglia dei cinquanta milioni di fans che la seguono quotidianamente. Di certo anche un semplice abito o look, mostrato su Instagram dalla cantante, ha ottime chance di diventare immediatamente di tendenza. E’ la coniugazione tra comunicazione global, ( ) e fashion style: una formula che Rihanna riesce a ricalcare alla perfezione. Rihanna e le foto su Instagram . L’artista caraibica ha avuto spesso un rapporto contrastato con i social network, in particolare con Instagram. Per un periodo infatti, il profilo ufficiale di Rihanna fu sospeso per via di alcune ( foto-fashion ) ritenute dalla piattaforma non conformi al regolamento. Da allora, non si è registrato più alcun tipo di problematica nel rapporto tra musica star e la piattaforma di Instagram.

. L’artista caraibica ha avuto spesso un rapporto contrastato con i social network, in particolare con Instagram. Per un periodo infatti, il profilo ufficiale di Rihanna fu sospeso per via di alcune ( ) ritenute dalla piattaforma non conformi al regolamento. Da allora, non si è registrato più alcun tipo di problematica nel rapporto tra musica star e la piattaforma di Instagram. Le foto di Rihanna nell’età social. La pop star alterna (fotografie) inerenti piccoli spaccati della sua quotidianità, ad altre foto e brevi video riguardanti le sue attività professionali. Non solo musica e canzoni ma anche parecchio fashion style. L’artista nata nelle Barbados ama compiere, forte della sua carica attrattiva, frequenti incursioni nel settore della moda.

Le notizie su Rihanna nel 2018 | Le (ultime notizie) su Rihanna nella sezione “Gossip Index”. La cantante e modella caraibica, sin dai suoi esordi, ha sempre attirato l’attenzione dei mass media nostrani e internazionali: non solo per il suo indiscutibile fascino e le doti canore. Anche sul fronte social, la pop star in pochi anni ha dimostrato di possedere una marcia in più, divenendo sin dagli albori della diffusione dei new media una “Web Influencer” particolarmente efficace. Basti pensare soltanto ad un dato prettamente statistico: Rihanna è tra le star dello spettacolo ad avere più followers fidelizzati su Instagram.

Rihanna | Look e Style

Lo stile di Rihanna ed i suoi look. Il (nuovo look) di Rihanna nel report del “Daily Mail”. Da anni un personaggio globale, a tutto tondo: celebre in ogni latitudine. Se si considera la somma statistica di tutti i social network e new media ufficiali, la cifra complessiva di fans web della pop star barbadiana arriva a superare i duecento milioni. Numeri esorbitanti che offrono la dimensione completa della celebrità planetaria della cantante di origini caraibiche.

Rihanna | Film al Cinema

Rihanna in un nuovo film. Una Video News inerente la partecipazione di Rihanna al film diretto da Luc Besson, “Valerian e la città dei mille pianeti” tratta dal canale ufficiale Video YouTube di “Wochit Entertainment”. Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 21 settembre 2017. (Video News).

Rihanna | Televisione