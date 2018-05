Irina Shayk fa volare il contatore su Instagram. Nei nuovi aggiornamenti sulla piattaforma ufficiale di social media, la Top Model russa ha inserito un breve filmato pubblicitario, realizzato per una delle nuove campagne promozionali del brand di moda Versace. Una partnership, quella tra la fidanzata di Bradley Cooper e Versace, che rappresenta una delle collaborazioni più efficaci nel 2018. Irina Shayk ha indossato un abito Versace a Cannes, recentemente, sul red carpet. Un effetto travolgente.

A Cannes, sul red carpet, Irina Shayk ha indossato proprio un abito lungo griffato Versace. L’effetto combinato è stato a dir poco formidabile. Le singole immagini della foto-gallery, che ritrae Irina Shayk che indossa Versace sulla “Croisette“, sono state inondate di “like” da parte dei followers della Top Model. Irina Shayk è protagonista abituale di novità ed eventi che la riguardano, sia nel variegato mondo dello spettacolo oltre che come testimonial per le fashion house e brand di moda. Ad oggi (Irina Shayk) è tra le supermodelle più celebri del globo terracqueo. Una popolarità che si riverbera ampiamente sui social. Non solo Top Model, Irina Shayk è anche madre da un anno. La supermodella originaria degli Urali si è calata completamente nel suo ruolo, senza per questo mettere in pausa la sua carriera. Anche a costo di sacrifici. Irina Shayk fu autrice di un prodigioso recupero della miglior forma fisica, ad appena un mese dal parto. Una (foto su Instagram), che la immortalava in piscina, fu tra le più ammirate nella scorsa primavera. Irina Shayk non condivide unicamente foto e filmati inerenti le sue news professionali, la Top Model russa ama raccontare attraverso le immagini anche piccoli spaccati della sua vita quotidiana. Tuttavia in misura piuttosto relativa. Nel panorama delle star planetarie, Irina Shayk resta tra le celebrity maggiormente riservate per ciò che concerne la sua sfera sentimentale e familiare. Al pari del suo celebre fidanzato (Bradley Cooper).

Irina Shayk| Il profilo ufficiale (Instagram-New Photos) di Irina Shayk. La supermodella russa ha superato la quota di nove milioni di followers sul social network di condivisione fotografica. Nel novero delle Top Model in piena attività, Irina Shayk è tra le supermodelle maggiormente seguite sulle varie piattaforme di social network.

Irina Shayk news 2018 e aggiornamenti in foto da Instagram. Bradley Cooper e Irina Shayk si sposeranno nel 2018? I fans della coppia si interrogano su questa eventualità. Dopo la nascita della figlia Lea, esattamente un anno fa, la Top Model di Emanzelinsk è ritornata al lavoro a tempo di record. I presupposti per un matrimonio tra Bradley Cooper e Irina Shayk sembrano esserci tutti.

Moda, sua altezza Irina Shayk. Una star di popolarità assoluta: come dimostra la pagina Wikipedia di Irina Shayk, tra le più visitate nel settore della moda. La biografia di Irina Shayk è il metro per misurare come, sin dagli esordi, la Top Model di Emanzelinsk fosse una predestinata al successo. Non che sia mancata una lunga gavetta, a tutt'oggi il fattore dell' umiltà ha un notevole peso per Irina Shayk e il suo modo di porsi in pubblico o in Tv, ed è alla base della sua personalità. Oltre le ( foto-fashion ) c'è molto di più.

Irina Shayk su Instagram. La fashion-celebrity appartiene all'aristocrazia social dell'epoca contemporanea, sui new media la fashion-model russa è una star decisamente efficace e incisiva. Su Instagram Irina Shayk vanta oltre nove milioni di followers che la seguono quotidianamente nei suoi aggiornamenti fotografici. (Fotografie) che raccontano anche spaccati di vita privata, tuttavia quasi sempre prive della presenza del suo compagno: Bradley Cooper, il fidanzato di Irina Shayk, pur essendo uno dei divi di Hollywood più popolari, è una celebrity notoriamente riservata.

Tra le supermodelle e le fashion-star di spessore internazionale, Irina Shayk resta senza dubbio tra le Top Model più ricercate dai brand di abbigliamento e le fashion-house. Sin dai suoi esordi, Irina Shayk dimostrò un talento naturale come foto-modella ed indossatrice, qualità che le hanno permesso di scalare in pochi anni il ranking delle supermodelle del proscenio internazionale.

Irina Shayk sfila per Philipp Plein | Irina Shayk, una vera star in passerella. La Top Model fidanzata di Bradley Cooper è stata tra le supermodelle che maggiormente hanno colpito l'immaginario collettivo al Fashion Week di New York. In particolare in occasione dell'evento organizzato da Philipp Plein. Lo stilista tedesco in questa occasione si è superato. Una scenografia futuristica, con tanto di robot e astronave.

Lo stile di Irina Shayk. Sul canale Video YouTube di “Fashion Channel Milano”, sono presenti numerosi (video) di Irina Shayk in archivio, emblematici di come la supermodella russa sia una testimonial gettonatissima per stilisti e brand di moda. E anche nei video Irina Shayk si mostra, di volta in volta, in tutto il suo fascino. Di certo, la fashion-star di Emanzelinsk anche nell’epoca contemporanea si conferma come una delle Top Model simbolo della sua generazione.

Irina Shayk | Official Site