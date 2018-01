Il 2018 di Valentina Bissoli si annuncia simile all’anno appena trascorso. Tra un volo aereo in giro per il mondo e un shooting fotografico per un magazine di moda internazionale. A Los Anegles come in qualche altra località internazionale. La globalizzazione, nel fashion style contemporaneo ,si misura anche nei ritmi lavorativi intensi e frenetici per le fashion star emergenti. Per Valentina Bissoli lo status di foto-modella internazionale è ormai una realtà acquisita da tempo.

Valentina Bissoli, oltre Los Angeles. Anche gli Stati Uniti d’America hanno potuto ammirare la modella italiana in tutto il suo talento, come si è potuto evincere dall’ampio shooting fotografico realizzato recentemente per Lions Magazine. Un servizio di ben 6 pagine, con la location del photoshoot a Berlino.

Le foto per Lions Magazine di Valentina Bissoli sono state realizzate dal fotografo di moda Martin Strauss. Quest’ultimo ha valorizzato esponenzialmente tutte le peculiarità estetiche di cui è dotata Valentina Bissoli, oltre ad evidenziarne il fascino naturale. In questa occasione, Valentina Bissoli ha indossato capi d’abbigliamento di tipologia underwear dei brand “Individuals” e “Asos“. La modella nata a Verona ormai presenta un’ agenda di impegni lavorativi che, nelle prossime settimane, la porterà sempre più spesso lontano dall’Italia. E’ un esempio emblematico di cosa oggi sia il circuito del fashion style internazionale. I confini geografici sono divenuti, di fatto, semplici dettagli. Valentina Bissoli affronta le prossime sfide professionali, che si dipaneranno nell’arco del 2018, con una robusta iniezione di fiducia. Giorno dopo giorno, (foto) dopo foto.

“È stata una bellissima esperienza quella di Lions Magazine. Presto dovrò lasciare di nuovo l’Italia per lavoro, sempre nell’ambito della moda. Ho in programma progetti molto importanti e il 2018 sarà un anno molto importante per il mio lavoro di modella. Inoltre, ho scattato di recente con grandi nomi nel mondo del fashion come Maurizio Montani, Dimitri Cacos e Dasha & Mari. Tutte esperienze che mi hanno arricchito professionalmente“.

Valentina Bissoli tende a condividere una tipologia piuttosto variegata di foto-social: la maggioranza degli scatti fotografici condivisi da Valentina Bissoli sono di natura professionale e inerenti il settore della moda e ambiti correlati al fashion style.

Valentina Bissoli nelle foto su Instagram . Di tanto in tanto, la modella italiana condivide anche qualche estemporanea ( fotografia ) che racconta la sua quotidianità, piccoli momenti di relax di Valentina Bissoli. In ossequio ad una intensa attività sui social network, Valentina Bissoli tende ad aggiornare quotidianamente la sua bacheca ufficiale di Instagram, proponendo sempre nuovi contributi multimediali: immagini o brevi video.

Resources Valentina Bissoli | La pagina ufficiale (Instagram-New Photos) di Valentina Bissoli. La modella di origini veronesi è notevolmente attiva sulla piattaforma di condivisione fotografica di Instagram, uno degli snodi centrali della sua attività promozionale e di comunicazione.

5 Curiosità | Biografia di Valentina Bissoli

L’inizio della carriera di fashion-model di Valentina Bissoli ebbe origine dalla sua partecipazione al concorso “Modella per una notte”, da quell’esordio una lunga esperienza per aziende d’abbigliamento italiane ed estere. Il primo contratto professionale per una agenzia fu firmato da Valentina Bissoli nel 2012: da quel momento iniziarono le collaborazioni con numerosi brand di moda e fashion house di livello nazionale. Dal punto di vista dell’alimentazione Valentina Bissoli si definisce fondamentalmente vegetariana, pur non seguendo diete eccessivamente rigide e limitative. Nella carriera di modella di Valentina Bissoli c’è stato spazio anche per la partecipazione a Spot Tv: ha recitato in clip commerciali per Chateau d’Ax e Boutique caffé. Valentina Bissoli è una fashion-model che evita di farsi coinvolgere nel vortice di gossip e rumors, cercando di mantenere la sua vita privata separata dalla carriera di modella. Allo stato attuale Valentina Bissoli è single, non è fidanzata.

