Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il romanticismo è un evergreen su Instagram. Non appena hanno la possibilità di passare un momento di relax, in vacanza o in occasione di un impegno di lavoro, la coppia di fidanzati si concede un momento di tenerezza. Un “Effetto Cupido” che scalda i cuori dei rispettivi followers. Una dinamica che si è ripetuta anche in occasione del recente viaggio in Sicilia, a Cefalù. Complice uno splendido paesaggio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non si sono lasciati scappare l’occasione. Il tutto documentato puntualmente su Instagram.

CEFALU’- Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: giovani, felici ed innamorati. E non la nascondono. Perché dovrebbero in fondo? Complice uno splendido paesaggio sul mare, in Sicilia, la modella argentina ed il suo fidanzato si sono mostrati in uno dei loro tipici momenti romantici. Fotografia condivisa su Instagram: “Il bacio di Cefalù” ha fatto decollare a razzo il contatore dei “like“. Cecilia Rodriguez scrive nella didascalia correlata alla foto: “Ay ay ay ….. me mori de amor“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: romanticismo social e paesaggi da sogno. Il tasso di romanticismo tra i milioni di followers di (Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez) è tradizionalmente piuttosto elevato, di conseguenza questa tipologia d’immagini tendono a spopolare. Divenendo inevitabilmente “mainstream“. Uno degli ultimi esempi in tal senso, in ottica prettamente sentimentale, riguarda un recente week end trascorso in Valtellina, a Bormio. Anche in quell’occasione furono scintille, in ottica romantica ovviamente. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, mostrarono diverse (immagini) del loro soggiorno in Valtellina. Il week-end in provincia di Sondrio, sul passo dello Stelvio e alle Terme di Bormio, fu documentato dalla coppia di fidanzati con numerose fotografie. Fu un rigenerante pausa, tra un impegno di lavoro e l’altro. Foto-social che furono condivise sui rispettivi profili Instagram. “Il bacio di Bormio“, nella piscina delle Terme, si è rivelata senza dubbio una delle (fotografie) che ha ottenuto il maggior numero di commenti e di “like” nelle ultime settimane.

Cecilia Rodriguez news 2018 e aggiornamenti in foto su Instagram. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno? I rumors di qualche settimana fa, su un ipotetico matrimonio organizzato la prossima estate in Argentina, probabilmente sono privi di consistenza. Tuttavia è indubbio che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez rappresentino una coppia di fidanzati particolarmente affiatata.

Sua altezza social, Cecilia Rodriguez e le foto su Instagram . Dal Sud America all’Italia: Cecilia Rodriguez è in fondo una modella figlia dell’era globalizzata. Infatti, gli esordi nel settore dello show-biz di Cecilia Rodriguez si annoverano nella natia Argentina. Proprio nel comparto della moda, rivelando immediatamente un talento naturale come indossatrice e foto-modella. Una passione per il fashion style che si riverbera principalmente sul suo profilo ufficiale di Instagram. ( Report ).

Gossip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il look di Montecarlo. La sorella di Belen appare sorridente e rilassata, visibilmente felice di terminare nel migliore dei modi l'anno 2017 che l'ha consacrata definitivamente in Italia. Sempre in tema di abbigliamento, Ignazio Moser ha optato per il classico smoking. La foto a Montecarlo di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha ottenuto, a meno di un giorno dalla condivisione sul profilo Instagram della modella di Buenos Aires, quasi duecentomila "like". Di certo, l'unione sentimentale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser appassiona milioni di fans della coppia in Italia.

Belen e Cecilia Rodriguez in spiaggia, la linea beachwear "Me Fui". La strategia promozionale messa in atto da Belen e Cecilia Rodriguez, per ciò che concerne la linea d'abbigliamento "Me Fui", è quanto mai esemplificativa. Negli ultimi mesi l'impegno di Belen nel settore del fashion style è decisamente aumentato per intensità. Belen Rodriguez è infatti fashion-testimonial per numerosi brand. Oltre le foto di Belen e Cecilia Rodriguez che indossano alcuni modelli di beachwear, particolarmente incisiva e virale si è dimostrata la breve videoclip inserita sui profili Instagram delle due modelle. Video promozionale che vedeva Belen e Cecilia Rodriguez posare sugli scogli e sulla spiaggia di Vasto indossando i modelli di bikini da loro stesse ideati.

Style Cecilia Rodriguez | Moda e shooting fotografici per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen Rodriguez ha nelle sue corde una spiccata propensione professionale verso il settore del fashion style, ciò lo si può evincere chiaramente dal tenore delle ultime foto pubblicate in ordine di tempo su Instagram. Infatti Cecilia Rodriguez ha condiviso due scatti fotografici realizzati dal fashion photographer Francesco Guarnieri. In una delle immagini Cecilia Rodriguez si mostra in un posa accattivante: indossa un paio di scarpe del brand Stokton. Nell’immagine Cecilia Rodriguez si mostra, per posa, outfit e inquadratura, a fascino esponenziale. Ampiamente valorizzata dal talento di Francesco Guarnieri. (Report).

Cecilia Rodriguez indossa Puma | Cecilia Rodriguez indossa abbigliamento “Puma Women”. La foto di profilo, unito ad un outfit particolarmente indovinato, ottiene una pioggia di “like” sui social network di riferimento. E’ ancora clothing dei brand d’abbigliamento la costante di Cecilia Rodriguez su Instagram. Con la stagione primaverile ormai alle porte, la modella di Buenos Aires è chiamata ad un vero e proprio tour de force professionale. Nella didascalia, una delle frasi più celebri dello speaker motivazionale Jim Rohn. (Report News).

Cecilia Rodriguez Insights | Sul canale ufficiale Video YouTube di (Fashion Channel), sono presenti alcuni filmati delle esperienze in passerella di Cecilia Rodriguez e sua sorella Belen. Le sorelle Rodriguez sono tra le testimonial maggiormente ricercate in Italia. Non solo aziende che si occupano di (clothing) e vari settori specifici dell’abbigliamento ma anche brand in ambito correlati.