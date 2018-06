Aida Yespica: basta una foto ed un outfit. Il resto è tutta espressività, quella di una modella che da due decenni è un’assoluta garanzia nel settore della moda e del fashion style in genere. Aida Yespica in queste ore ha diffuso un nuovo aggiornamento fotografico su Instagram. Si tratta di un nuovo post di natura adverting. Scenario Roma, probabilmente all’interno di una stazione ferroviaria. Aida Yespica pubblicizza un brand di sunglasses. Tuttavia, l’effetto complessivo dell’immagine è tale da scatenare l’entusiasmo dei followers.

ROMA- Aida Yespica: sunglasses e outfit trendy. La modella nata a Barquisimeto, in questa primavera del 2018, è particolarmente impegnata nel settore del fashion style. Numerose partnership, non soltanto con aziende d’abbigliamento. La modella sudamericana ha condiviso un nuovo post advertising su Instagram, una foto che evidenzia, in misura notevole, tutte le sue peculiarità estetiche. Il fascino? E’ quello di sempre. Così come il talento da indossatrice e foto-modella di Aida Yespica. Capace di valorizzare e valorizzarsi. Lo scenario è quello di Roma, in una stazione ferroviaria.

Aida Yespica e la valanga di followers su Instagram. Quale importante risultato professionale sta ottenendo, al netto dei suoi impegni nel settore del fashion style, Aida Yespica? La modella venezuelana si sta rivelando, nel corso del 2018, una formidabile (Web Influencer). Basti pensare che, statistiche alla mano, nel novembre del 2016 Aida Yespica esponeva al contatore poco più di 300.000 fans fidelizzati. Ridurre questa impennata numerica al successo televisivo del Grande Fratello Vip 2, tuttavia, rappresenterebbe un’analisi superficiale.”Turbo Social” innestato per Aida Yespica: rotta verso il record social. Entro la fine dell’estate 2018 la modella nata in Venezuela potrebbe raggiungere la quota del milione di followers su Instagram. Un traguardo per nulla simbolico, considerando il ruolo sempre più centrale di Instagram nella fashion economy contemporanea. Tra uno (shooting fotografico) di moda, un evento come testimonial e piccoli spaccati della sua vita quotidiana, Aida Yespica può ormai aggiungere alle sue abilità anche quella di Influencer. E non è certamente poco.

Resources Aida Yespica | Il profilo ufficiale (Instagram-New Photos) di Aida Yespica. La modella, attrice e showgirl venezuelana è tra le star internazionali maggiormente attive sui social network. Sul suo profilo Intagram, Aida Yespica può vantare oltre ottocentomila followers di varie nazionalità, molti di essi sono proprio italiani considerando l’ampia popolarità della modella sudamericana nel nostro paese.

Aida Yespica news 2018 e aggiornamenti nelle foto su Instagram. Aida Yespica sembra sfidare il tempo. Dai suoi esordi nello show-biz in Italia, datati ad inizio millennio, esteticamente la modella venezuelana è rimasta pressocché identita come dimostrano le foto su Instagram. Quanti anni ha Aida Yespica? Aida Yespica è giunta all’età di 35 anni.

Aida Yespica protagonista nelle foto su Instagram . Aida Yespica cerca una interazione costante con il proprio pubblico di riferimento, confermandosi oltre che una star versatile in ogni settore dello spettacolo, una formidabile web influencer che non ha neanche bisogno di indugiare eccessivamente sulla sua oggettiva avvenenza. Aida Yespica, ancora distanza di anni dai suoi esordi, può vantare una carica attrattiva notevole, una bellezza a dir poco esplosiva.Uno schema mediatico che Aida Yespica ha saputo trasferire dalla televisione ai social network, nuova arena dove vip e celebrity misurano la propria popolarità. Aida Yespica, nelle foto della vacanza ad Ibiza, si è limitata a raccontare con le foto-social ciò che di significativo faceva ogni giorno. ( Report )

. Aida Yespica cerca una interazione costante con il proprio pubblico di riferimento, confermandosi oltre che una star versatile in ogni settore dello spettacolo, una formidabile web influencer che non ha neanche bisogno di indugiare eccessivamente sulla sua oggettiva avvenenza. Aida Yespica, ancora distanza di anni dai suoi esordi, può vantare una carica attrattiva notevole, una bellezza a dir poco esplosiva.Uno schema mediatico che Aida Yespica ha saputo trasferire dalla televisione ai social network, nuova arena dove vip e celebrity misurano la propria popolarità. Aida Yespica, nelle foto della vacanza ad Ibiza, si è limitata a raccontare con le foto-social ciò che di significativo faceva ogni giorno. ( ) Aida Yespica regina delle spiagge di Ibiza. Eppure, e proprio le foto scattate e condivise ad Ibiza lo dimostrano, Aida Yespica alterna la varietà di immagini, così come le inquadratura non sono eccessivamente d’impatto, soprattutto nelle fotografie in spiaggia. Non ne ha bisogno Aida Yespica che, sin dai primi passi mossi nel mondo dello spettacolo, oltre a proporsi come una celebrity e modella affascinante, ha sempre cercato di evidenziare il “fattore simpatia”. Che poi è in fondo, e questo Aida Yespica lo intuì sin dai suoi primi passi in Italia, il vero quoziente di successo duraturo con il grande pubblico. Ovvero il tentativo di creare una connessione, con le tendenze e i gusti di coloro che determinano il successo professionale di una star del calibro di Aida Yespica. (Report).

Keyword “Aida Yespica” | Aida Yespica utilizza in mano continuativo la piattaforma di condivisione fotografica di Instagram, la modella e showgirl nativa di Barquisimeto aggiorna con una certa continuità la bacheca del social network. Non soltanto immagini che ritraggono Aida Yespica impegnata nelle sue attività professionali (siano esse cinema, televisione o fashion style) ma che raccontano anche piccoli spaccati della sua vita quotidiana. Proprio il profilo Instagram di Aida Yespica, rivela la personalità genuina della modella, che dagli esordi si è sempre fatta apprezzare per la sua spontaneità. (Report).

Aida Yespica | Insights

Aida Yespica su Twitter . Il profilo ufficiale ( Twitter ) di Aida Yespica. La modella e attrice venezuelana mantiene aggiornato il suo profilo ufficiale anche su questo social media, dove vanta oltre 114.000 followers. Su Twitter Aida Yespica è iscritta da oltre 7 anni, più precisamente dal mese di luglio 2010. Su Twitter, Aida Yespica condivide con i suoi followers non soltanto foto e brevi video ma anche pensieri e riflessioni nei classici 140 caratteri. Proprio dal profilo Twitter di Aida Yespica si può evincere come, dalle singole immagini e post fotografici, come gli interessi della fashion-star sudamericana siano piuttosto variegati. Su Twitter Aida Yespica condivide non solo immagini e filmati ma anche brevi riflessioni nei classici 140 caratteri.

. Il profilo ufficiale ( ) di Aida Yespica. La modella e attrice venezuelana mantiene aggiornato il suo profilo ufficiale anche su questo social media, dove vanta oltre 114.000 followers. Su Twitter Aida Yespica è iscritta da oltre 7 anni, più precisamente dal mese di luglio 2010. Su Twitter, Aida Yespica condivide con i suoi followers non soltanto foto e brevi video ma anche pensieri e riflessioni nei classici 140 caratteri. Proprio dal profilo Twitter di Aida Yespica si può evincere come, dalle singole immagini e post fotografici, come gli interessi della fashion-star sudamericana siano piuttosto variegati. Su Twitter Aida Yespica condivide non solo immagini e filmati ma anche brevi riflessioni nei classici 140 caratteri. Aida Yespica al Cinema e in Tv. Una (scheda) di Aida Yespica, sulle attività professionali nel cinema e nella televisione, è presente sul popolare portale tematico di “Imdb”. Negli anni, in vari paesi, Aida Yespica ha alternato la sua attività di fashion-model a quella nei film al cinema e in televisione, oltre che occasionali partecipazioni a Serie Tv e Sitcom. Aida Yespica divenne esponenzialmente celebre in Italia, dove per altro già veniva considerata ad inizio secolo una star emergente, con la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Di certo, a scorrere la carriera di Aida Yespica, ci si rende conto di trovarsi di fronte una artista versatile come poche, capace di dedicarsi a settori dello spettacolo differenti con estrema disinvoltura.

Aida Yespica | Ultime News 2018