Giulia De Lellis e Andrea Damante: i rispettivi profili di Instagram vengono setacciati in cerca di indizi, che possano fare piena luca sulla reale situazione tra i due ex fidanzati. I dati di fatto: Andrea Damante in questi giorni era in Sicilia, in provincia di Agrigento. Giulia De Lellis a Mykonos, in Grecia. Distanti geograficamente ma anche sentimentalmente? La sensazione di numerosi addetti ai lavori, ma anche dei fans della coppia, è che il capitolo finale della loro love story non sia stato ancora scritto.

Giulia De Lellis brilla al sole di Mykonos, Andrea Damante al tramonto della Sicilia. Geograficamente così distanti i due fidanzati, in questo momento, eppure riavvicinati da un gossip che non lascia tregua. La domanda, che serpeggia da settimane tra fans e addetti ai lavori è sempre la stessa: è davvero finita? Ogni post, foto, didascalia solo leggermente ermetica, diventa frutto di attenta analisi.

Ad esempio pochi giorni or sono, un’immagine di (Andrea Damante) al tramonto sul mare, con la didascalia “One Love“, è stata oggetto di speculazioni. Un riferimento alla sua ex fidanzata? Un momento di malinconia o semplicemente una manifesta ammirazione per il paesaggio che stava osservando? I fans, quelli più ottimisti, si aspettano una potenziale svolta quando sia (Giulia De Lellis) che Andrea Damante faranno ritorno a Verona. Più una speranza che una certezza. Ci si muove nel campo dei semplici rumors. Vi è poi la variabile non prevista, quella rappresentata da Jeremias Rodriguez. Altra fonte di gossip, indiscrezioni e retroscena. Come ha trascorso le sue vacanze Giulia De Lellis in Grecia, nelle splendide spiagge di Mykonos? Numerose foto advertising alternate a momenti di puro relax. Giulia De Lellis è apparsa rilassata, desiderosa di trascorrere qualche giorno in assoluta tranquillità. Capi d’abbigliamento della tipologia moda mare “ad abundantiam“. Ancora una volta la modella di Roma si è fatta apprezzare per il suo talento di indossatrice e foto-modella. Le (foto-gallery) tematiche da Mykonos, come spesso accade, non sono passate inosservate agli occhi dei suoi milioni di followers.

Resources Giulia De Lellis | Il profilo ufficiale (Instagram-New Photos) di Giulia De Lellis. La showgirl e modella italiana è tra le maggiori Web Influencer in Italia. Sul suo profilo ufficiale Instagram Giulia De Lellis può vantare la considerevole quota di due milioni e quattrocentomila followers. A questo ritmo, non è da escludere che la modella italiana nata a Roma possa raggiungere i 3 milioni di fans entro l’inizio della stagione estiva.

Giulia De Lellis news 2018 e aggiornamenti in foto da Instagram. Giulia De Lellis nella comunicazione sui social, adotta spesso uno stile squisitamente anglosassone. Al pari delle Web Influencer di altri paesi, la differenziazione dei contenuti è uno dei suoi architrave narrativi su Instagram. Foto della sua quotidianità intervallate ad altre immagini di tenore professionale.

Giulia De Lellis brilla al sole di Los Angeles. Nell’assolata California, Giulia De Lellis si stanno godendo appieno il viaggio negli Stati Uniti d’America. Dopo aver fatto tappa alle Isole Maldive. E come accaduto per la vacanza nell’Oceano Indiano, Giulia De Lellis non si è risparmiata nel documentare sui social di riferimento alcuni singoli momenti della sua permanenza a Los Angeles. La ventiduenne celebrity televisiva e modella romana, ha raccolto un massa di “like” soprattutto su Instagram. Ed alcune immagini condivise da Giulia De Lellis sono divenute immediatamente mainstream. Nei primi giorni dal suo arrivo a Los Angeles, ad esempio, Giulia De Lellis ha metaforicamente mandato in tilt il contatore dei “like” a margine di una foto scattata sul balcone. ( ). Giulia De Lellis in vacanza alle Maldive: fashion e spiagge. Giulia De Lellis protagonista alle Maldive. Tra fashion style, marketing e momenti di relax. Oltre che l’immancabile romanticismo. Giulia De Lellis infatti si è recata nella località vacanziera dell’Oceano Indiano in compagnia del suo fidanzato Andrea Damante. Il successo social delle foto-gallery sono una conseguenza ampiamente prevedibile. Cosmetici e abbigliamento di tipologia beachwear. Le immagini diffuse su Intagram da Giulia De Lellis hanno ottenuto ampia visibilità ed audience sul circuito interno del social network di condivisione fotografica. Poco di cui meravigliarsi: Giulia De Lellis al mare, in posa sulla spiaggia, non è una presenza che passa facilmente inosservata. Lo splendido scenario naturale delle Isole Maldive ha fatto il resto. (Report).

Zoom Giulia De Lellis | Qual’è la popolarità sul web della modella italiana nata a Roma? Secondo i dati pubblici forniti da “Google Trends”, in Italia Giulia De Lellis può vantare sui 12 mesi un elevato grado di celebrità. Il confronto-campione con una star del calibro di Jennifer Lopez offre la misura tendenziale della popolarità di Giulia De Lellis in Italia. (Trend).

Style Giulia De Lellis | Giulia De Lellis, outfit total black. La modella nata a Roma sta continuando a pubblicare, sul suo profilo ufficiale Instagram, alcuni scatti fotografici di tenore professionale. Nella nuova immagine, Giulia De Lellis si mostra di profilo, ripresa dal basso verso l’alto, in un look prevalente al nero. Tutto il fascino di cui è dotata Giulia De Lellis viene esponenzialmente evidenziato dall’inquadratura della foto. Scrive la modella italiana in didascalia: “Oxygen for my soul”. (Report).

Fashion Giulia De Lellis | Giulia De Lellis, tra colori e luci di Miami. La ventiduenne celebrity televisiva e modella si è spostata da Los Angeles verso la Florida. Un blitz a Miami probabilmente dettato da motivazioni squisitamente professionali. Ciò appare probabile dal tenore delle fotografie condivise da Giulia De Lellis su Instagram. Immagini con protagonista Giulia De Lellis dalla marcata impronta fashion style. Giulia De Lellis ha infatti mostrato una foto-gallery, con alcuni scatti fotografici di stile prettamente professionale. Uno shooting fotografico che ha messo in risalto tutto il fascino e il talento di Giulia De Lellis come indossatrice e foto-modella. Diversi gli abiti indossati dalla modella romana, che fanno riferimento al brand d’abbigliamento Sol Wears Women. (Report).

Keyword “Giulia De Lellis” | Giulia De Lellis sta vivendo con estremo entusiasmo la sua avventura americana, come dimostrano ampiamente le immagini su Instagram. Giulia De Lellis in questi giorni ha diffuso su Instagram una splendida fotografia nel deserto della California. Con un raffinato abito lungo, Giulia De Lellis ha posato nel formidabile paesaggio naturale. E tutto il fascino e la carica attrattiva di cui Giulia De Lellis è dotata, risaltavano esponenzialmente nel gioco di colori naturali. (Ultime news).