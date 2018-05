Dopo le Maldive c’è di nuovo il lavoro: Luca Onestini è tornato a Milano. E come spesso accade, con la fine delle vacanze al mare vi sono gli impegni professionali che incombono. E questo “salto” lo si evince proprio sulla bacheca ufficiale di Instagram del modello di Bologna. Infatti, ancora spiccano in abbondanza le foto dalle spiagge dell’Oceano Indiano. Nel nuovo post, di natura advertising, Luca Onestini posa con un capo d’abbigliamento di tipologia sportswear, di colore rosso. Anche in tuta, il talento da indossatore si evidenzia esponenzialmente.

Luca Onestini sancisce la fine delle vacanze su Instagram, con il nuovo aggiornamento fotografico. Il fidanzato di Ivana Mrazova posa in un post di natura advertising. Nell’immagine, il modello italiano indossa un look di tipologia sportswear, per un brand d’abbigliamento. “Back to Milan” scrive in didascalia.

La carriera di modello e star dello spettacolo di Luca Onestini, nel 2018, sembra poggiare su solide basi. Diversi impegni nel settore della moda, come dimostrano le numerose immagini diffuse sui social. E pensare che, diversi anni or sono, il suo futuro professionale lo immaginava completamente differente (Luca Onestini). La determinazione è stata una delle virtù che gli hanno permesso di affermarsi nel settore dello spettacolo. Luca Onestini nasce in provincia di Bologna, a Castel San Pietro Terme l’1 gennaio del 1993. Sin da giovanissimo appassionato di calcio, deve ridimensionare le sue ambizioni per una serie di infortuni che ne minano la carriera. Una delusione cocente, considerando come Luca Onestini apparisse da giovane un calciatore piuttosto promettente. E le (foto in spiaggia) mostrano, abbondantemente, il suo passato di atleta giunto sino alle soglie del professionismo. Anche se il sogno di calcare i campi della Serie A si è dovuto interrompere, Luca Onestini resta un fedele tifoso del suo Bologna. Nella città capoluogo dell’Emilia e Romagna si trasferisce per iscriversi alla facoltà di Odontoiatria, all’Università di Bologna. L’arrivo nella città felsinea gli apre le porte, seppur casualmente, al settore dello (show-biz).

Resources Luca Onestini | Il profilo ufficiale (Instagram-New Photos) di Luca Onestini. Il modello e star della televisione italiana è anche un “Influencer” piuttosto attivo sulle piattaforme di social media. Su Instagram Luca Onestini infatti può vantare la ragguardevole cifra di un milione e duecentomila followers. Numeri di un certo rilievo considerando la diffusione di Instagram in Italia. Su (Facebook) invece il seguito di Luca Onestini è più ridotto. I fans hanno da poco superato le 160.000 unità sulla pagina ufficiale. In ogni caso, Luca Onestini tende a differenziare il tipo di post e contributi multimediali tra le piattaforme di Facebook ed Instagram.

Luca Onestini News 2018 e aggiornamenti in foto su Instagram e Facebook. Luca Onestini su Instagram non inserisce soltanto immagini inerenti i suoi impegni professionali. Spiccano, in questo 2018, numerosi scatti fotografici in compagnia della sua fidanzata Ivana Mrazova. Luca Onestini ha da tempo superato il traguardo del milione di followers su Instagram.

Il gossip su Luca Onestini e la fidanzata Ivana Mrazova . Quella formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova rappresenta una delle coppie del mondo dello spettacolo più gettonate in questo 2018. I riflettori del gossip si occupano spesso e volentieri dei due giovani fidanzati. Un affiatamento che si mostra, in misura esponenziale, anche nelle foto su Instagram sui rispettivi account ufficiali. Dalla fine della loro esperienza al Grande Fratello Vip 2, Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno beneficiato di un’iniezione di popolarità notevole. ( Report-News ).

Luca Onestini su Instagram | Per Luca Onestini la piattaforma di Instagram, oltre che i new media in genere, non rappresenta soltanto un luogo virtuale di svago ma anche e soprattutto uno strumento professionale. Secondo quando rilevato statisticamente dal portale web specializzato (Social Blade) i numeri di Luca Onestini su Instagram sono in notevole crescita.

Luca Onestini in Tv e al Grande Fratello Vip 2 | Luca Onestini da anni è uno dei protagonisti dell’intrattenimento televisivo in Italia. In particolar modo sulle reti Mediaset. Show, Reality e Talk principalmente. In realtà Luca Onestini si avvicinò allo show-biz quasi casualmente. Partecipando, senza eccessive aspettative, ad un concorso di bellezza. Il modello italiano infatti, prima di toccare le vette della popolarità, ha alle sue spalle una biografia ricca di esperienze diversificate. Le ambizioni da calciatore, gli studi da odontoiatra e anche qualche esperienza minore nelle fiction televise. Oltre all’oggettiva avvenenza, Luca Onestini ha dimostrato di possedere una simpatia innata, qualità che gli ha permesso di entrare facilmente in sintonia con il grande pubblico. Ciò lo ha portato, dopo il successo iniziale, ha conservare ed alimentare la sua popolarità. Di certo, sin dagli inizi della sua carriera, Luca Onestini ha dimostrato notevole oculatezza nella scelta dei suoi impegni professionali in televisione. Conscio di come nel 2018, inevitabilmente, una pianificazione delle scelte artistiche sia essenziale. (Video).

La biografia di Luca Onestini | Con la vittoria al concorso di bellezza “Mister Italia” e alcune partecipazioni a Fiction Tv, inizia la sua carriera nel settore dello spettacolo. Da quel momento in poi è un’ascesa inarrestabile. Luca Onestini incanala la sua carriera di star dell’entertainment su due fronti principali: la partecipazione a show televisivi e gli impegni nel settore del fashion style come foto-modello. (Biografia).