Gigi Hadid al Met Gala di New York, Bella Hadid a Cannes. Splendidi abiti, Top Model di successo ma soprattutto sorelle. Benché le dirette interessate si infastidiscano palesemente, ogni qual volta le si tenta di mettere in competizione, le fotografie di questi giorni dal red carpet hanno reso inevitabile la “sfida” virtuale sui mass media. Ovviamente, nel campo tecnico del fashion style: i rapporti personali tra Gigi Hadid e sua sorella sono ottimi.

Gigi Hadid e Bella Hadid, chi tra le due celebri sorelle è stata la più fashion del reame? In questi ultimi giorni, i mass media internazionali hanno alimentato una “sfida” a distanza, considerando come le due Top Model si siano mostrate in grande spolvero, in occasione di differenti eventi mondani. Gigi Hadid è stata ammirata sul red carpet del Met Gala di New York, indossando un abito griffato Versace. Bella Hadid ha strappato invece applausi a scena aperta, optando per un formidabile Dior.

Bella e Gigi Hadid, per quanto colleghe nel competitivo settore della moda internazionale, in realtà sono molto unite. Ogni volta che, in un’intervista, si accenna ad una ipotetica rivalità, entrambe le sorelle rimarcano come non sia nelle loro corde caratteriali. E proprio le (foto) sui social stanno li a dimostrarlo. Recentemente, in occasione del compleanno, (Bella Hadid) era accompagnata al party da sua sorella. Mostrandosi in pubblico particolarmente affettuosa, consapevole probabilmente del delicato momento sentimentale vissuto da Gigi Hadid dopo la separazione con Zayn Malik. Anche da un punto di vista professionale, Bella e Gigi Hadid quando ne hanno la possibilità non disdegnano di lavorare insiem ad un comune progetto. Ad esempio, alla fine di gennaio 2018, Bella e Gigi Hadid apparvero insieme sulla cover di Vogue edizione UK. Una fotografia dalle sfumature suggestive, che metaforicamente rimarcava l’affiatamento tra Gigi Hadid e sua sorella. Ovviamente, la routine di una (Top Model) di prima fascia può diventare frenetica. Ad ogni evento mondano o manifestazione in cui entrambe partecipano, Gigi Hadid e sua sorella Bella Hadid ne approfittano per passare del tempo insieme.

Resourcers Gigi Hadid | Il profilo ufficiale (Instagram-New Photos) di Gigi Hadid. Il profilo ufficiale Instagram di (Bella Hadid). La Top Model nata a Los Angeles, è il vero astro nascente della moda internazionale. Una carriera inarrestabile, con soddisfazioni professionali che vanno di pari passo con la popolarità tra il grande pubblico. Gigi Hadid su Instagram ha toccato ormai la quota dei quaranta milioni di followers. Il profilo ufficiale su (Social Blade) di Gigi Hadid. Il servizio del (Daily Mail) sul gossip inerente Gigi Hadid e Zayn Malik.

Modelle, attrici e showgirl: Instagram con fotografie e video è la nuova frontiera del Fashion Style e della celebrità, oltre che nei settori correlati al mondo della moda.

Britney Spears, età social e look oltre le canzoni . Tra goliardia e voglia di sorprendere, Britney Spears ha diffuso delle singolari immagini filmate sulle sue piattaforme di riferimento sui new media, una clip che ha attirato l’attenzione di fans e addetti ai lavori. La cantante statunitense si è fatta riprendere all’interno di una balconata ricolma di fiori, mentre si diletta a dipingere un quadro, il tutto con musica classica in sottofondo. Dove sta la particolarità del filmato diffuso su Instagram da Britney Spears? Nel look: la pop-star nativa di McComb infatti si fa inquadrare in un outfit che finisce per porre in risalto tutto il suo fascino, distogliendo inevitabilmente lo sguardo di chi osserva le immagini da ciò che sta realizzando sulla tavolozza. Una sorta di “gag-social”, in quanto a prima vista sembrerebbe che Britney Spears stia tentando di realizzare un auto-ritratto. ( Report ).

Diletta Leotta, new look e foto su Instagram. Diletta Leotta a Monza, in occasione degli Open d'Italia di Golf: la presenza sul green della star televisiva di Sky non è certamente passata inosservata, Instagram e social media compresi. E la conduttrice televisiva di origini catanesi, sempre attenta al lato fashion style, anche a Monza non ha deluso le attese di chi la vede come una icona di stile e eleganza per ciò che concerne l'abbigliamento. Maglietta Kenzo e pantaloni lunghi di colore rosso: la celebrity televisiva ha nuovamente inciso con la nuova immagine sui social. Fascino e carica attrattiva ma non solo, in differenti circostanze Diletta Leotta dimostra di valorizzare appieno la sua eleganza. Soprattutto, fattore di non poco conto, Diletta Leotta riesce a mostrarsi in tutta la sua bellezza mediterranea senza calcare troppo sulla tipologia d'abbigliamento sfoggiato. (Report).

Zoom | Secondo i dati pubblici dal servizio Google Trends, si può notare come sul web i termini generici di uso comune, un tempo di tendenza, sono sempre più scavalcati dai nuovi media come Instagram. Secondo le recenti rilevazioni solo “Televisione” resiste ancora come termine di ricerca di primo piano. ( Trend ) .

Il film permanente delle celebrity 2.0. (Un filmato) che approfondisce le dinamiche social nel mondo dello spettacolo è presente sul canale Video YouTube ufficiale di “Abc News”. In particolare, nella video-news, si mette in risalto come le piattaforme dei new media possano offrire una visibilità esponenziale per i talenti emergenti di vari settori. Social Network che offrono opportunità e meritocrazia, non solo visibilità alle celebrity dal successo professionale già consolidato. Instagram, in particolare, è il social network preferito da attrici, cantanti, artisti e vip in genere. Le Top Model in particolare, rispetto al passato, hanno beneficiato dell’avvento dei social media in misura esponenziale: l’attuale generazione di supermodelle gode di un fattore di visibilità e celebrità popolare, mediamente, superiore rispetto al passato.

Le più belle modelle del mondo. Un’ ondata di nuove (star) emergenti ha potuto affacciarsi sul proscenio internazionale del gossip, della moda e dell’intrattenimento grazie alle opportunità offerte dai new media e le varie piattaforme di social network. Non solo “Web Influencer” anglosassoni.

