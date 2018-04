Gigi Hadid si è ricalata nella suo nuova condizione di “single” con apparente determinazione. Almeno a giudicare dalle fotografie che la celebre Top Model di Los Angeles ha condiviso su Instagram. Circondata dall’affetto di sorella e amici, Gigi Hadid ha festeggiato il suo compleanno con serenità ed allegria. Così come le immagini diffuse sui social, in cui appariva in compagnia della sorella Bella Hadid, spiccavano per il dress code griffato Versace.

Gigi Hadid si è lasciata alle spalle Zayn Malik? Il sodalizio sentimentale tra il cantante e la supermodella è davvero un capitolo da riporre nell’archivio dei ricordi? Sono alcune delle domande che si pongono i fans della Top Model nata a Los Angeles. Di certo, perlomeno nelle foto diffuse su Instagram, Gigi Hadid non lascia trasparire nulla riguardo alla sua nuova condizione di “single“.

Il party di compleanno di New York, almeno percettivamente, ha regalato alcune certezze. Gigi Hadid è apparsa elegante (splendida in abito Versace) e in forma. Serena, sorridente, con la sorella Bella Hadid al suo fianco e circondata dall’affetto di colleghe ed amici. Il recente compleanno di Gigi Hadid ha riproposto sotto i riflettori la supermodella nata a Los Angeles. I suoi 23 anni non traggano in inganno, ormai definirla una Top Model emergente è decisamente riduttivo. Insieme ad Irina Shayk, Gigi Hadid rappresenta emblematicamente la nuova generazione di supermodels di questo decennio. Regine delle sfilate in passerelle ma con una potente carica social. Non a caso, Gigi Hadid è la Top Model al mondo con il maggior numero di followers su Instagram. Quasi quaranta milioni di fans, quotidianamente, seguono i suoi aggiornamenti fotografici su Instagram. Gigi Hadid non si limita a condividere soltanto le cover dei magazine di moda, intervallati da immagini tratte da (shooting fotografici) professionali. Non è inusuale osservare Gigi Hadid condividere piccoli spaccati della sua vita quotidiana, a New York o all’estero. Così come capita, di tanto in tanto, di osservare un classico selfie. (Gigi Hadid), al netto del suo status di supermodella di popolarità internazionale, è pur sempre una ragazza di 23 anni. Con esigenze, gusti, tendenze e abitudini simili a quelle di milioni di suoi coetanei. Dal punto di vista sentimentale invece, Gigi Hadid ha fatto registrare una novità. Dopo la fine del fidanzamento con Zayn Malik, Gigi Hadid è ufficialmente single.

Come si fa a diventare una modella di successo? Una vita professionale improntata al sacrificio resta la costante tradizionale. Tuttavia le modelle dell’epoca contemporanea affrontano un settore, quello del fashion style, divenuto più complesso e competitivo. E l’aspetto dei social network non è affatto secondario, anzi. Modelle sì ma anche Web Influencer.

Quando Irina Shayk indossa lo “Sports Clothing” . Irina Shayk, quando l’eleganza risplende in ogni occasione: ciò che rende una Top Model una indossatrice fuori dal comune è anche la capacità di far risaltare il fashion style, indipendentemente dai capi d’abbigliamento indossati. La Top Model nativa di Emanzelinsk si mostra sul suo seguitissimo profilo Instagram con un outfit di tenore sportivo: pantaloni aderenti, top e scarpe da ginnastica. Irina Shayk anche in versione “Women’s Sportswear” non abbassa di certo il livello di intensità del suo fascino e la carica attrattiva. Dalla didascalia allegata alla foto non è chiaro il motivo per cui Irina Shayk indossi un outfit “Sports Clothing”, l’unica indicazione è che tutti gli accessori e l’abbigliamento sono riferibili al brand “Nike”. ( Report ).

