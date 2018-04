Beyoncé Knowles e Ariana Grande, duello virtuale su Instagram. Da inizio anno Ariana Grande non ha più aggiornato il suo profilo ufficiale, di conseguenza la pop star di Boca Raton vede una flessione nel numero di nuovi followers. Ciò è dovuto alla totale abnegazione che la pop star ha deciso di riservare alla realizzazione delle nuove canzoni. Dopo essere stata scavalcata da Cristiano Ronaldo, scivolando in terza posizione, adesso anche il podio planetario è a rischio.

Ariana Grande, Beyoncé Knowles la sfida sui numeri social. Da inizio anno Ariana Grande è totalmente concentrata nella realizzazione delle nuovi canzoni del suo quarto album. Nessun nuovo post su Instagram in questo 2018. Di conseguenza, il numero dei nuovi followers è calato drasticamente. Al punto da essere stata scavalcata nel ranking del social network dal calciatore Cristiano Ronaldo. Adesso anche Beyoncé Knowles, numeri recenti alla mano, sembra pronta ad insidiare la terza posizione.

Ariana Grande tende ad avere ottimi rapporti personali con le sue colleghe. Soprattutto, da un punto di vista artistico, non disegna partnership e collaborazioni musicali. Anche con pop star e artisti di generi differenti dal suo. Ariana Grande le ha sempre valutate come occasioni di crescita professionale. Il nuovo album musicale rispecchia pienamente questa tendenza. Da tempo rumors, piuttosto insistenti, reputano come probabile una collaborazione tra Dua Lipa e Ariana Grande: (partnership) musicale che se effettivamente si concretizzasse aprirebbe a nuovi ed inediti scenari nella musica pop contemporanea. Soprattutto nel target delle fasce giovanili di pubblico, dove sia Ariana Grande che Dua Lipa rappresentano una punta dell’iceberg. Se Ariana Grande dall’inizio del 2018 non ha più aggiornato la sua bacheca di Instagram, una foto delle due (pop star) insieme è apparsa invece sul profilo Instagram di Dua Lipa. E’ ciò che ha aperto ad un ventaglio di ipotesi, soprattutto di carattere squisitamente discografico. Dua Lipa e Ariana Grande canteranno insieme? Nel frattempo, i fans di Ariana Grande restano in attesa di (nuove foto) o aggiornamenti sui social network.

Ariana Grande non si limita solo ad un impegno nelle sue attività professionali: Ariana Grande sin da giovanissima è infatti coinvolta anche in iniziative a sfondo prettamente sociale e comitati per eventi che si occupano di beneficenza.

Ariana Grande su Instagram e news 2018. Numerose le curiosità della biografia di Ariana Grande. Ariana Grande ha creato il suo nome artistico attingendo al cognome della madre: da un punto di vista formale, anagraficamente, presenta il doppio cognome con anche quello paterno, “Butera”.

Ariana Grande e le origini di un fenomeno . Fans di Ariana Grande non solo americani ed europei: la varietà di lingue e idiomi che si registrano nei commenti a margine delle ( foto-social ) offrono una visuale di come la cantante rappresenti un fenomeno globale. Ariana Grande infatti, almeno a giudicare dalle foto su Instagram degli ultimi mesi, accentua maggiormente la condivisione di fotografie di natura musicale e professionale in genere, centellinando invece gli ( scatti fotografici ) più personali.

Fans di Ariana Grande non solo americani ed europei: la varietà di lingue e idiomi che si registrano nei commenti a margine delle foto-social offrono una visuale di come la cantante rappresenti un fenomeno globale. Ariana Grande infatti, almeno a giudicare dalle foto su Instagram degli ultimi mesi, accentua maggiormente la condivisione di fotografie di natura musicale e professionale in genere, centellinando invece gli scatti fotografici più personali. In ogni caso, insieme alla collega Selena Gomez, Ariana Grande rappresenta un fenomeno in forte ascesa nel mondo dello spettacolo contemporaneo: intrattenimento, musica e comunicazione social finiscono per fondersi in un unico schema. Il profilo ufficiale Instagram di Ariana Grande è il secondo al mondo con il maggior numero di followers. Parliamo di contributi multimediali sui social che ottengono una visibilità esponenziale, non fosse altro per il seguito di cui gode Ariana Grande sui new media.

Ariana Grande e Mac Miller Gossip | Riguardo alle presunte nozze di Ariana Grande e Mac Miller sono più le domande insolute che le certezze. I due giovani fidanzati stanno realmente preparandosi per il grande passo? Dalle indiscrezioni delle settimane passate, sembra che Ariana Grande desideri celebrare il matrimonio in Florida, il fidanzato alle Hawaii. Quanto si sono spinti nei preparativi? Oppure il progetto è ancora ad una fase embrionale? Un anello al dito alla mano sinistra di Ariana Grande, apparso esattamente un anno fa, aprì le danze delle indiscrezioni e retroscena.

Ariana Grande Style | Ariana Grande, sua eleganza a Los Angeles. La cantante originaria della Florida, in compagnia del fidanzato Mac Miller, ha partecipato a sorpresa all'evento mondano organizzato in onore di Madonna. Al party, Ariana Grande è giunta con la scelta di un outfit particolarmente elegante. Dal colore totalmente nero, stivali alti compresi. Ariana Grande e Mac Miller sono apparsi sorridenti e rilassati. E' la prima uscita pubblica di Ariana Grande in questo inizio di 2018.

Sua altezza social Ariana Grande | Non è solo lo spirito stacanovista di Ariana Grande. La pop star statunitense originaria della Florida ha mostrato, nel corso degli anni della sua progressiva affermazione, una strategia professionale ben precisa. Che si riassume in un ideale motto: "Music First". Ovvero, Ariana Grande si sente essenzialmente e soprattutto una cantante, un'artista musicale. Ovviamente, essendo anche una star dell'intrattenimento di popolarità planetaria, Ariana Grande non si esime dal farsi coinvolgere da attività collaterali. Fashion Style ad esempio. Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare come, a differenza di altre colleghe pop star di "High Level", Ariana Grande tenda a profondere la maggior parte delle sue energie nel comparto musicale.

Ariana Grande e i segreti del suo successo | Ariana Grande, 207 milioni di applausi. E' la cifra che sintetizza il "magic number" della cantante statunitense originaria della Florida. Sono infatti 207 milioni circa i followers e i fans che seguono la pop star di Boca Raton su Twitter, Facebook ed Instagram. Numeri da brivido, che offrono la dimensione della celebrità planetaria di Ariana Grande. Questo spiega, con buona approssimazione, come mai Ariana Grande tenda a centellinare le sue apparizioni televisive negli ultimi anni. Rare se rapportate a quelle di molte altre sue colleghe pop star di prima fascia. Semplicemente: con quei numeri social a disposizione, Ariana Grande non ha una reale necessità di visibilità.