Show-biz in Italia: Fabiana Britto è uno degli astri nascenti. La recente partecipazione al programma Tv “Pomeriggio 5” di Barbara D’Urso, in qualità di ospite, ha ulteriormente offerto conferme. Fabiana Britto è uno dei personaggi televisivi, in questo 2018, capaci di attrarre l’attenzione del pubblico, incidere sul piccolo schermo e mostrare personalità. “Buca” lo schermo, come si usa dire nel gergo degli addetti ai lavori della Televisione.

Fabiana Britto: moda, Televisione ma anche Instagram. La recente partecipazione a “Pomeriggio 5”, in qualità di ospite, ha ribadito l’efficacia comunicativa della modella originaria del Brasile, da diversi anni residente stabilmente in Italia. In questo 2018, sulla scorta dei programmi Tv dove è impegnata, può essere considerata una star emergente del mondo dello spettacolo nostrano. Il segreto del suo successo? Al netto del lato squisitamente fashion style, Fabiana Britto dimostra una efficacia comunicativa non comune.

Fabiana Britto è solo l’ultima di numerose modelle e showgirl straniere che giungono in Italia per un salto di qualità professionale. Gli ultimi due decenni nella penisola, non a caso, hanno visto lanciarsi nel settore dell’intrattenimento star di origine sudamericana, nord europea e statunitense. Il mondo dello spettacolo in Italia, almeno relativizzato al resto dell’Europa occidentale, offre spazi ed opportunità in abbondanza. Di conseguenza, sin dagli esordi della sua carriera nel mondo della moda, Fabiana Britto ha compreso (al pari di altre fashion-star prima di lei) come l’Italia potesse divenire un’occasione propizia. Moda e Televisione: il doppio binario professionale su cui si muove la carriera di Fabiana Britto. Non solo piccolo schermo, da anni Fabiana Britto collabora con agenzie fashion, brand e varie aziende in qualità di fashion-testimonial. Showgirl, indossatrice, (foto-modella) e testimonial: la versatilità e la duttilità sono divenute qualità essenziali, da cui Fabiana Britto attinge a piene mani. Non bisogna commettere un errore di sottovalutazione: il successo in Italia di Fabiana Britto non può unicamente essere derubricato alle sue oggettive peculiarità estetiche. Proprio le esperienze televisive hanno evidenziato altri fattori, ben più decisivi. La personalità e la verve. Soprattutto, la capacità di saper entrare in sintonia con il grande pubblico televisivo.

Resources Fabiana Britto | Il profilo ufficiale (Instagram-New Photos) di Fabiana Britto. La modella brasiliana è particolarmente attiva sul social network di condivisione fotografica. Il numero dei suoi followers aumenta, di pari passo con il crescere della sua popolarità tra il grande pubblico televisivo. Anche perché, numerosi impegni televisivi di Fabiana Brito sono legati a format a tema calcistico. E’ stata una costante degli esordi di Fabiana Britto in Italia. Il numero dei post condivisi sul profilo ufficiale Instagram di Fabiana Britto supera le mille unità.

Come si fa a diventare una modella di successo? Una vita professionale improntata al sacrificio resta la costante tradizionale. Tuttavia le modelle dell’epoca contemporanea affrontano un settore, quello del fashion style, divenuto più complesso e competitivo. E l’aspetto dei social network non è affatto secondario, anzi. Modelle sì ma anche Web Influencer.

Quando Irina Shayk indossa lo “Sports Clothing” . Irina Shayk, quando l’eleganza risplende in ogni occasione: ciò che rende una Top Model una indossatrice fuori dal comune è anche la capacità di far risaltare il fashion style, indipendentemente dai capi d’abbigliamento indossati. La Top Model nativa di Emanzelinsk si mostra sul suo seguitissimo profilo Instagram con un outfit di tenore sportivo: pantaloni aderenti, top e scarpe da ginnastica. Irina Shayk anche in versione “Women’s Sportswear” non abbassa di certo il livello di intensità del suo fascino e la carica attrattiva. Dalla didascalia allegata alla foto non è chiaro il motivo per cui Irina Shayk indossi un outfit “Sports Clothing”, l’unica indicazione è che tutti gli accessori e l’abbigliamento sono riferibili al brand “Nike”. ( Report ).

Adriana Lima e Alessandra Ambrosio nel nuovo Spot Tv. Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, tra le Top Model più celebri al mondo, giganteggiano in questi giorni non solo su YouTube ma anche sul profilo ufficiale Instagram di Victoria's Secret. Ampia visibilità ha ottenuto, sin dalle prime ore della sua pubblicazione, lo spot commerciale di "Obsessed": un filmato che si fa apprezzare per le atmosfere e per la dinamicità delle immagini, essenziali e ad alta intensità. Merito ovviamente anche delle due fashion-testimonial brasiliane, un vero valore aggiunto. In questa campagna fashion d'autunno ci si può rendere pienamente conto di come, potendo disporre di supermodelle del calibro di Alessandra Ambrosio e Adriana Lima, si amplifichi esponenzialmente qualsivoglia campagna di marketing. (Report).

Zoom | Secondo i dati pubblici forniti dal servizio Google Trends, si può notare come sul web i termini generici di uso comune, un tempo di tendenza, siano sempre più scavalcati dai new media come Instagram. Secondo le recenti rilevazioni solo “Televisione” resiste ancora come termine di ricerca di primo piano. (Trend).

California News, lo Show-biz dell’epoca contemporanea. La (California), in questo secondo decennio del nuovo secolo, è forse il centro di gravità dello show-biz internazionale. Non soltanto per via di Hollywood e della più celebre industria cinematografica. Al potenza mediatica ed economica dell’industria del grande schermo, si sono assommati eventi di tenore fashion, aziende d’abbigliamento e il proliferare di brand di moda.

Abiti, abbigliamento e fashion style: dai cataloghi on line alle news. Il settore del (Fashion Style) più di altri ha ottenuto ampi benefici della rivoluzione digitale. Sui social media di nuova generazione, oltre che sui portali web specializzati, quello della moda è un argomento che ha ottenuto facile presa. Attraversando trasversalmente le varie fasce generazionali.

