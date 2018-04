Gianluca Vacchi a Wynwood. E’ una delle zone più suggestive e ad alto impatto turistico di Miami. Il quartiere della metropoli della Florida, è infatti celebre in tutto il mondo per via della “Street Art” che ne adorna l’arredo urbano. Turisti da tutto il mondo giungono in questa zona di Miami, esclusivamente per ammirare gli splendidi murales. Gianluca Vacchi, in look da biker e moto, si è fatto immortalare proprio vicino ad una degli affreschi.

Foto a Wynwood per Gianluca Vacchi. L’imprenditore di Bologna è ormai un cittadino di Miami acquisito. La metropoli della Florida si può considerare la sua città d’adozione. In abbigliamento da biker, con moto parcheggiata al suo fianco, Gianluca Vacchi si è fatto immortalare vicino ad uno dei celebri murales che adornano le strade del quartiere di Miami. La fotografia di Gianluca Vacchi a Wynwood sta riscuotendo notevole visibilità sul circuito interno di Instagram. D’altronde, l’impatto urbano e la suggestione dei colori nell’immagine è notevole. A Wynwood giungono turisti da ogni zona del globo terracqueo.

Per quanto personaggio pubblico, che mostra vari aspetti della sua vita, in realtà su alcuni ambiti personali Gianluca Vacchi è una persona particolarmente riservata. Dopo la fine della sua unione sentimentale con Giorgia Gabriele, Gianluca Vacchi in questo momento è ufficialmente single. Nonostante i rumors che, ogni tanto, accreditino qualche flirt con celebrity italiane o straniere. Giunto all’età di 50 anni, Gianluca Vacchi resta un uomo oggettivamente affascinante. Sino a quando resterà nella sua condizione di single? In ogni caso il milionario italiano tra qualche mese sarà protagonista alle Isole Baleari. L’imprenditore di Bologna infatti, questa estate, avrà come punto di riferimento la Spagna. Nell’arcipelago delle Isole Baleari (Gianluca Vacchi) si esibirà come Dj Resident. Infatti la star italiana di Instagram si è legato al prestigioso Amnesia di Ibiza. Nei mesi scorsi Gianluca Vacchi ha lanciato il suo nuovo singolo “Trump-it”. Ed al pari di “Viento” si è trasformato immediatamente in un successo social, in particolare nei paesi di lingua spagnola. Gianluca Vacchi ha condiviso su Instagram alcune (immagini) che lo ritraggono proprio nell’Isola dell’arcipelago delle Baleari. Per l’imprenditore italiano, da tempo proiettato a tempo pieno nella sua attività musicale, un riconoscimento di non poco conto. Non solo foto e (filmati) su Instagram.

Gianluca Vacchi news 2018 e aggiornamenti in foto su Instagram. Altezza, età, biografia e persino il patrimonio. Dalla sua esplosione a livelli notevoli di popolarità, il personaggio pubblico di Gianluca Vacchi non è scivolato indifferente nel novero dell’opinione pubblica. Piccola curiosità: benché sia ormai una celebrity internazionale affermata, Gianluca Vacchi non ha ancora una pagine Wikipedia dedicata.

Gianluca Vacchi su Instagram. Il non piacere a tutti è un prezzo da pagare che la ( Web-Star ) italiana ha messo in preventivo da tempo, al pari di altri ( Vip ) e personaggi pubblici. Oltre duemilaseicento post condivisi, la testimonianza di come Gianluca Vacchi utilizzi con parametri professionali il suo profilo ufficiale di Instagram. E' un dato di fatto che il milionario italiano vanti numeri che, neanche lontanamente, la maggioranza delle celebrity italiane possono esporre su Instagram. E questo si spiega sull'abilità comunicativa di Gianluca Vacchi, capace come pochi Vip di riuscire a sintonizzarsi con ciò che cerca il grande pubblico: assecondando le tendenze ma facendo sfoggio anche della sua personalità.

Chi è Gianluca Vacchi? Biografia di una star 2.0. Al netto della critiche, spesso poco tenere, che gli giungono da addetti ai lavori e grande pubblico, resta sullo sfondo un dato ineluttabile: l'imprenditore può esporre al contatore qualcosa come oltre 11 milioni di (followers) che quotidianamente consultano il suo profilo Instagram e i suoi aggiornamenti in (foto-social). Il profilo ufficiale Instagram di Gianluca Vacchi è tra i più celebri e visitati in Italia.

